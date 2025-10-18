پخش زنده
اولین المپیاد ورزشی درونمدرسهای در شهرستان رامهرمز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، نخستین المپیاد ورزشی درونمدرسهای شهرستان رامهرمز با حضور جمعی از مسئولان محلی در دبیرستان دخترانه عفاف برگزار شد.
در این مراسم که با مشارکت دانشآموزانی از ۹ مدرسه سطح شهرستان برگزار شد، رشتههای متنوع ورزشی اجرا و فضای پرنشاط و رقابتی سالم میان دانشآموزان ایجاد شد.
فرماندار رامهرمز در حاشیه این برنامه در سخنانی بر نقش مهم ورزش در رشد جسمی و روحی دانشآموزان تأکید کرد و شعار محوری «تحصیل، تهذیب و ورزش» را به عنوان سه رکن اساسی تربیت نسل پویا و متعهد دانست.
عبداله خیران پور اظهار داشت: المپیادهای ورزشی درونمدرسهای فرصت ارزشمندی برای شناسایی استعدادهای برتر، گسترش روحیهی همکاری و رقابت سالم و نهادینهسازی فرهنگ ورزش در میان دانشآموزان است.
این المپیاد در فضایی پرشور برگزار شد و در پایان از خانواده معلم شهید بزرگمهری تقدیر به عمل آمد.