به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کشت پاییزه در ۵ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شرکت ملی پارس در حالی آغاز شده که ۴۰۰ هکتار از اراضی دیم این شرکت به سیستم آبیاری نوین تبدیل شده است که موجب افزایش ۱۵ درصدی تولید می‌شود.

عدیل سروی زرگر مدیر عامل شرکت ملی پارس با اعلام خبر آغاز کاشت محصولات پاییزه در این شرکت، برنامه کاشت محصولات پاییزه در سال زراعی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ را حدود ۵۲۰۰ هکتار عنوان کرد و افزود: امسال بلحاظ شرایط مساعد جوی برای شروع بستر کشت محصولات کلزا، گندم و جو امروز شاهد کاشت محصولات پاییزه در اراضی زراعی واحدهای ۶ گانه هستیم و براساس برنامه ریزی صورت گرفته، حدود ۳۴۰۰ هکتار گندم و ۱۱۰۰ هکتار نیز کشت کلزا خواهیم داشت که قسمتی از کشت این محصولات استراتژیک در راستای تامین نیاز بذر منطقه و زارعین سراسر کشور اختصاص یافته است و همچنین در برنامه کاشت امسال بخشی نیز به کاشت جو و تریتیکاله و مخلوط نخود با تریتیکاله به منظور تامین خوراک واحد دامپروری شرکت صورت میگیرد.

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس با ابراز خرسندی از تکمیل سریع پروژه ۴۰۰ هکتاری تبدیل اراضی دیم به آبی، بهره برداری سریع این پروژه را تاثیر گذار در افزایش راندمان تولید سال آینده دانست و از عوامل داخلی شرکت که در اجرای سریع این پروژه مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر کرد.