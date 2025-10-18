ناظرکشوری وزارت آموزش وپرورش تربیت بدنی و ورزش علاوه بر ارتقای مهارت‌های ورزشی، فرصت تجربه لحظات شاد، تعامل اجتماعی و تقویت اخلاق را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، طیبه جهانی دفاعی در آیین افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای که با حضور نماینده شهرستان‌های بویراحمد دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی، مدیر کل آموزش و پرورش استان، مدیرکل امور بانوان استانداری، مدیر آموزش وپرورش شهرستان بویراحمد و جمعی دیگر از مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد با گرامیداشت یاد و مقام شهدای ورزشکار گفت: ورزش صرفاً میدان رقابت نیست، بلکه محیطی برای یادگیری همکاری، تلاش و همت است و پیروزی تنها در نتیجه نیست بلکه در مسیر تلاش معنا پیدا می‌کند.

وی با اشاره به پیام معاون تربیت بدنی وسلامت وزارت آموزش وپرو. رش، افزود: تربیت بدنی و ورزش ابزاری مهم برای رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان است و علاوه بر ارتقای مهارت‌های ورزشی، فرصت تجربه لحظات شاد، تعامل اجتماعی و تقویت اخلاق را فراهم می‌کند.

ناظرکشوری معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش وپرورش افزود: المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای در چارچوب برنامه‌های منسجم معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و با حمایت‌های مقام عالی وزارت برگزار شد تا ضمن ترویج سبک زندگی سالم و فعال، به گسترش نظام مدیریت استعدادیابی ورزشی و افزایش نشاط اجتماعی در مدارس کمک کند.

توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس و توجه به نشاط دانش‌آموزان

ایوب رضایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این آیین با تاکید بر اهمیت ورزش و تربیت بدنی در رشد جسمی و روحی دانش‌آموزان، بر توجه ویژه به سلامت و نشاط دانش‌آموزان و توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مدارس استان تأکید کرد.

رضایی ضمن قدردانی از مدیران، معلمان گفت: ورزش و تندرستی دو نعمت مهم برای انسان هستند که باید با توجه ویژه مورد بهره‌برداری قرار گیرند. دانش‌آموزان سالم و بانشاط، می‌توانند در تحصیل نیز موفق‌تر عمل کنند.

وی به توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس اشاره کرد و افزود: قبل از شروع سال تحصیلی تجهیزات ورزشی به ارزش تقریبی ۸ میلیارد تومان در سراسر مدارس استان توزیع شد. همچنین با اقدامات انجام شده، سالن‌های ورزشی و زمین‌های چمن مصنوعی در مدارس آماده بهره‌برداری شده‌اند و این روند با حمایت معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش ادامه خواهد داشت.

مدیرکل آموزش وپرورش استان تأکید کرد: ورزش، علاوه بر رشد جسمی، موجب تقویت روحیه، اخلاق و نشاط اجتماعی دانش‌آموزان می‌شود و آموزش و پرورش با توسعه فعالیت‌های ورزشی در مدارس به دنبال پرورش نسلی سالم، توانمند و پرنشاط است.

وی با بیان اینکه المپیاد ورزشی امسال در سراسر استان برگزار می‌شود و دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف رقابت خواهند کرد افزود: این برنامه فرصتی برای ارتقای مهارت‌های ورزشی، نشاط و همکاری بین دانش‌آموزان است.

رضایی همچنین ازحمایت‌های ویژه معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و همکاری مسئولان استانی در توسعه ورزش مدارس تقدیر کرد و ابراز امیدواری نمود که این روند در سال‌های آینده ادامه یافته و کیفیت و کمیت فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان بیش از پیش ارتقا یابد.

تاکید نماینده شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون بر اهمیت ورزش در موفقیت دانش‌آموزان

نماینده شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش ورزش در سلامت جسم و روح دانش‌آموزان، بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های نسل جوان و اهمیت تربیت بدنی برای موفقیت فردی و اجتماعی تأکید کرد.

محمد بهرامی در آیین افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای ضمن تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان، معاونت تربیت بدنی استان، اداره ورزش و جوانان، پیشکسوتان فرهنگی و رسانه‌ها، گفت: دانش‌آموزانی که ورزش را در اولویت قرار دادند در زندگی فردی و اجتماعی موفق‌تر عمل کردند و آنهایی که فاصله گرفتند، کمتر توانستند از ظرفیت‌های جامعه بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اهمیت ورزش در سلامت و یادگیری دانش‌آموزان افزود: ورزش نه تنها جسم را تقویت می‌کند، بلکه موجب رشد روحی، اخلاقی و اجتماعی می‌شود و نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت دانش‌آموزان در آینده جامعه دارد.

نماینده شهرستان‌های بویراحمد، دنا ومارگون در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد:مسئولیت جامعه در تربیت نسل جوان و استفاده از ظرفیت‌های آنان همگانی است و آموزش و پرورش و خانواده‌ها باید به توسعه فعالیت‌های

ورزشی و ایجاد محیط‌های سالم توجه ویژه داشته باشند.

فرشیدکرمی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش وپرورش استان نیزگفت: المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای در رشته‌های مختلف ورزشی درسطح مدارس استان به فراخور امکانات وتجهیزات آنان برگزار می‌شود.

محمد حسین زاده مدیر آموزش وپرورش شهرستان بویراحمد نیز در این آیین با اشاره به اهمیت ورزش در شادابی و نشاط دانش آموران گفت: ورزش عامل مهمی در سلامتی وتحرک دانش آموزان برای یادگیری بهتر است که قطعا المپیاد‌های دانش آموزی بستر را برای شکوفایی استعداد‌های ورزشی دانش آموزان فراهم می‌کند.