افزایش شوری آب رودخانه‌ی بهمنشیر، در ماه‌های اخیر موجب وارد آمدن خسارت جدی به نخلستان‌های آبادان شد.

شوری آب و خسارت جدی به نخلستان‌های آبادان

شوری آب و خسارت جدی به نخلستان‌های آبادان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مشکل شوری آب رودخانه بهمنشیر که از اواخر فصل بهار رخ نشان داد معیشت صد‌ها نخلدار را با بحران مواجه کرد و خسارت جدی به نخلستان‌های آبادان وارد کرده است.

به گفته نخلداران منطقه، بالا رفتن میزان شوری آب در فصل آبیاری، باعث خشکیدگی خوشه‌های خرما، زرد شدن برگ‌ها و در نهایت از بین رفتن بخش قابل توجهی از نخل‌ها شده است.

این در حالی است که بسیاری از کشاورزان در سال جاری به دلیل کاهش محصول، نتوانسته‌اند حتی هزینه‌های جاری باغات خود را تأمین کنند.

خرمای نامرغوب ارمغان آب شور برای کشاورزان آبادانی در تابستان ۱۴۰۴ بود که صدا و سیمای آبادان تا حصول نتیجه پیگیر این موضوع خواهد بود.