نخستین آموزشگاه رانندگی پایه یک شرق هرمزگان، با ظرفیت آموزش ۱۰۰ تن راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، جانشین فرماندهی انتظامی هرمزگان گفت: برای راه اندازی این آموزشگاه در شهرستان میناب ۲۷ میلیارد تومان با کمک بخش خصوصی هزینه شده است.
سرهنگ تیمور دولتیاری هدف از راه اندازی این آموزشگاه را تسهیل در دریافت گواهینامه پایه یک عنوان کرد.
وی گفت: پیش از این متقاضیان برای دریافت گواهینامه پایه یک باید به بندرعباس و یا استانهای همجوار مراجعه میکردند.