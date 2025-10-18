پخش زنده
مراسم بزرگداشت شهادت چهارمین شهید محراب آیت الله اشرفی (ره)، شهدای طلاب و روحانی در کانون فرهنگی قرآنی ذکرالرحمه خمینی شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این آیین که بزرگداشت ۳۲۵ شهید محله خوزان نیز برگزار شد، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه باتشریح ابعاد شخصیتی شهید آیت الله اشرفی اصفهانی، وی را نمادی از ایمان، مجاهدت واطاعت عملی ازولی فقیه دانست و بر لزوم تداوم راه شهدا در مقابله با توطئههای دشمنان انقلاب تأکید کرد.
حجتالاسلام حسین طبیبی فر به تبیین ابعاد شخصیت، سبک زندگی و مجاهدتهای شهید اشرفی پرداخت و افزود: شهید اشرفی با درک جایگاه ولایت، در صحنههای خطر و در روزهایی که دشمن در کمین بود، در کنار امام و همراه یاران انقلاب ایستاد و خطر را به جان خرید که نشان از فهم سیاسی و شجاعت عملی وی بود.