پخش زنده
امروز: -
در راستای ارتقای رفاه عمومی شهروندان، اداره گاز سردشت طی سال جاری گامهای مؤثری برای گسترش شبکه گازرسانی و نصب انشعابات جدید در مناطق شهری و روستایی این شهرستان برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمد عمری رئیس اداره گاز سردشت، در اینباره گفت: طی شش ماه سال جاری در مجموع ۴۹۰ فقره انشعاب گاز جدید در شهر سردشت، ربط، نلاس، میرآباد و روستاهای تابعه نصب و به بهرهبرداری رسیده است.
وی ادامه داد: این اقدام با تلاش شبانهروزی نیروهای فنی و پشتیبانی اداره گاز سردشت انجام شده و نقش مهمی در تسهیل دسترسی مردم به انرژی پاک و پایدار ایفا کرده است.
رئیس اداره گاز شهرستان سردشت با بیان اینکه ارائه خدمات مطلوب به مردم و توسعه زیرساختهای گازرسانی از اولویتهای اصلی این اداره است، افزود: تلاش ما این است که حتی در مناطق دورافتاده نیز مردم از نعمت گاز طبیعی بهرهمند شوند و روند گازرسانی با سرعت و کیفیت مطلوب ادامه یابد.