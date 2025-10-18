پخش زنده
در راستای سیاستهای دولت مردمی دکتر پزشکیان و با تأکید بر رویکرد عدالتمحور استاندار آذربایجان غربی در توجه به معیشت و حقوق مرزنشینان، فرماندار شهرستان ماکو از گمرک مرزی بازرگان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در این بازدید شهلا تاجفر فرماندار ماکو و هیئت همراه با فعالان اقتصادی و مرزنشینان دیدار و گفتوگو کردند.
وی در این بازدید ضمن اشاره به نقش حیاتی مرزنشینان در حفظ امنیت و اقتدار ملی اظهار داشت: مرزنشینان نه تنها حافظان حقیقی این مرز و بوماند، بلکه سرمایههای اجتماعی کشور در تحقق توسعه پایدار و رونق اقتصادی مناطق مرزی محسوب میشوند.
فرماندار ماکو با تأکید بر نگاه ویژه دولت به عدالت منطقهای افزود: سیاستهای دولت دکتر پزشکیان بر مبنای توزیع متوازن فرصتها و بهرهمندی همه اقشار، بهویژه مرزنشینان، از مزایای زندگی شرافتمندانه است. در این راستا، دولت و استانداری آذربایجان غربی با برنامهریزی دقیق در پی رفع مشکلات زیرساختی، گمرکی و اشتغالزایی در مناطق مرزی هستند.