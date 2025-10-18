به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران در خصوص سامانه سینام و سامانه‌های فعال در حوزه معاونت شهرسازی و معماری گفت: برنامه هفتم توسعه تکلیف کرده، در مدت ۳ سال همه اطلاعات شهرها، رقومی‌سازی شوند، بر همین اساس سامانه سینام (سامانه اطلاعات مکانی) مربوط به وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده و درحال تکمیل است.

محمد سرلک، با تاکید بر اینکه تمامی معاونت‌های مختلف وزارتخانه از جمله معاونت شهرسازی و معماری اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری می‌کنند، افزود: پیش‌تر در معاونت شهرسازی و معماری، اطلاعات محدوده و حریم شهرها وجود داشت. اما هم‌اکنون با راه‌اندازی سامانه سینام تمامی اطلاعات مکانی و توصیفی طرح‌های توسعه و عمران شهرهای کشور به این سامانه متصل شده و یا در حال اتصال است.

سرلک گفت: بر اساس تکلیف محوله، تاکنون اطلاعات مربوط به طرح‌های جامع و GIS حدود ۳۵۰ شهر در سامانه سینام بارگذاری شده است و به تازگی نیز بارگذاری اطلاعات طرح‌های تفصیلی در این سامانه به شکل رقومی را شروع کرده‌ایم که بر اساس آمار اطلاعات طرح تفصیلی ۴۳ شهر در این سامانه ثبت و بارگذاری شده است.

وی تصریح کرد: در برنامه است تا پایان مهرماه حداقل ۱۵۰ طرح تفصیلی را در سامانه سینام بارگذاری کنیم.