مجید تلخابی به مدت ۴ سال به عنوان رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشورمان انتخاب شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به ریاست سید شروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد و در پایان دور دوم انتخابات که میان مجتبی ملکی و مجید تلخابی برگزار شد، مجید تلخابی با کسب ۲۸ رای از مجموع ۵۰ رای به عنوان رییس جدید فدراسیون بدنسازی به مدت ۴ سال انتخاب شد. ملکی نیز صاحب ۲۲ رای شد.

احدالله وردی‌خان وزیری، حسین اخلاقی، آیت ارجمند، سعید آمده، محمد پورکیانی، مجید تلخابی، کاوه درودی، رضا سلطان‌نژاد، حسین شیروانی، پژمان فزونخواه، محرم عبدی‌پور، منصور عبدی، مجتبی ملکی، علی نیک‌رزم و سید محمدصادق هاشمی، ۱۵ کاندیدای تایید صلاحیت شده برای حضور در این انتخابات بودند، اما منصور عبدی و حسین شیروانی پیش از آغاز انتخابات کناره گیری کردند و رضا سلطان نژاد نیز در مجمع حاضر نشد تا انتخابات با حضور ۱۲ کاندیدا در دور نخست برگزار شود.

در پایان دور نخست انتخابات، مجتبی ملکی با ۱۹ و مجید تلخابی با ۱۸ رای بیشترین رای را بدست آوردند و با توجه به عدم کسب حد نصاب لازم، انتخابات به دور دوم کشیده شود.

پیش از این عبدالمهدی نصیرزاده به مدت ۴ سال ریاست فدراسیون بدنسازی را بر عهده داشت، اما برای حضور در دور جدید انتخابات این فدراسیون نامش در بین نفرات نهایی تایید صلاحیت نبود