رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران و وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه در دیداری مشترک بر توسعه همکاریها در حوزه محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این دیدار که در حاشیه نشست تخصصی «پسماند صفر» در استانبول برگزار شد، مسائل مهمی همچون پسماند، تغییر اقلیم، خشکسالی و آتشسوزی جنگلها مطرح و پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای مدیریت منابع آب و جنگلها ارائه شد.
طرفین بر اهمیت تبادل تجربیات در حفاظت از تالابها، تنوع زیستی و استفاده از فناوریهای نوین تأکید کرده و آمادگی خود را برای اجرای طرح های مشترک و توسعه همکاریهای منطقهای اعلام کردند.
شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز پنجشنبه برای شرکت در اجلاس جهانی «پسماند صفر» و بررسی راهکارهای نوین مدیریت پسماند عازم استانبول شده بود.