مدیر کل هواشناسی فارس نسبت به کاهش محسوس دمای شبانه در مناطق شمالی و مرکزی استان درروزهای آینده هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، قاسم حسینی بیان کرد: براساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، سامانه کاهش دما از اواخر وقت امروز در استان فعال میشود و تا چهارشنبه، ۳۰ مهر ادامه دارد.
به گفته مدیر کل هواشناسی فارس، مناطق شمالی و مرکزی استان بهویژه دشت نمدان، خسروشیرین و شهرستانهای آباده، اقلید، پاسارگاد، خرمبید (صفاشهر)، بوانات، سرچهان و زرقان بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند داشت.
وی افزود: نوع مخاطره این سامانه، کاهش دمای شبانه است که میتواند منجر به احتمال خسارت به محصولات کشاورزی و باغی در مناطق سردسیر شود.
حسینی به کشاورزان و باغداران توصیه کرد برای مقابله با کاهش دما، تمهیدات لازم را بهویژه در ساعات اولیه صبح اتخاذ کنند.
تسریع در برداشت محصولات قابل برداشت و انتقال آنها به انبار، ایجاد پوشش بر روی نهالهای جوان، خودداری از هرس درختان و پرهیز از ا مبارزه شیمیایی در مناطقی که دما به زیر صفر میرسد از اقدامات ضروری است.
مدیر کل هواشناسی فارس همچنین تأکید کرد: تخلیه آب و جمعآوری سیستمهای آبیاری تحت فشار در مناطق سردسیر، محلولپاشی با کودهای دارای پتاسیم بالا و آمینواسید قبل از بروز سرما و افزایش دمای باغها با روشهای مناسب از راهکارهای کاهش خسارت سرمازدگی است.
وی تصریح کرد: عایقبندی و محافظت کندوها در برابر سرما، استفاده از تغذیه مصنوعی برای زنبورها، کنترل و تنظیم دما در گلخانهها و سالنهای پرورشی همراه با تأمین سوخت کافی هم ضروری است.