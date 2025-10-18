به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهندس جلال علمدار از آغاز عملیات اجرای خط انتقال شماره ۲ آب شرب شهر مروست خبر داد و گفت: این پروژه با هدف تکمیل خط دوم آبرسانی و ارتقای پایداری شبکه آب شرب در شهر مروست و روستا‌های تابع آن در حال اجرا است.

علمدار با اشاره به اینکه خط جدید با لوله‌های پلی‌اتیلن ۳۱۵ میلی‌متری و به طول حدود چهار کیلومتر اجرا می‌شود، افزود: جمعیتی بالغ بر ۱۵ هزار نفر در شهر مروست و روستا‌های مبارکه، قاسم‌آباد و سعادت از مزایای این طرح بهره‌مند خواهند شد.

وی با بیان اینکه اعتبار اجرای این پروژه حدود ۷۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی است، تصریح کرد: این مبلغ شامل اجرای خط انتقال جدید و پروژه‌های اصلاح و بازسازی شبکه روستایی می‌شود.

علمدار زمان اجرای طرح را شش‌ماهه اعلام کردو افزود: «با برنامه‌ریزی و تلاش نیرو‌های اجرایی، پیش‌بینی می‌شود عملیات ظرف سه ماه به پایان برسد.»

مدیرعامل شرکت آبفای یزد توضیح داد: آب شهر مروست از پنج حلقه چاه تأمین می‌شود که پس از ورود به دو مخزن ذخیره با ظرفیت مجموع ۱۰ هزار مترمکعب، از طریق خطوط انتقال به شبکه شهری و روستا‌های متصل ارسال می‌شود.

وی با اشاره به قدمت خط انتقال شماره یک که در دهه ۷۰ به بهره‌برداری رسیده، اظهار داشت: «اجرای خط دوم انتقال علاوه بر افزایش ظرفیت آبرسانی در زمان پیک مصرف، امکان تأمین آب پایدار را در مواقع بروز حادثه در خط اول فراهم می‌کند تا هیچ‌گاه جریان آب در شهر مروست قطع نشود.»

علمدار در پایان تأکید کرد: «اجرای این طرح گامی مؤثر در جهت ارتقای تاب‌آوری و مدیریت پایدار منابع آبی در شهرستان مروست است.»