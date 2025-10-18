پخش زنده
در آیینی همزمان با هفته تربیت بدنی المپیاد ورزشی درون مدرسهای با شعار همه با هم برای ایران، برای مدرسه در شهرستان برخوار افتتاح و مشعل المپیاد روشن شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر آموزش و پرورش شهرستان برخوار در آیین افتتاحیه این المپیاد ورزشی گفت: این المپیاد با هدف ارتقای نشاط و پویایی در محیطهای آموزشی، تقویت روحیه همکاری و رقابت سالم و شناسایی استعدادهای ورزشی دانشآموزان، به صورت هم زمان در تمام مدارس شهرستان برخوار برگزار میشود.
حسین یزدی افزود: المپیاد ورزشی درون مدرسهای تا پایان سال تحصیلی ادامه دارد و دانشآموزان در رشتههایی ورزشی دومیدانی، فوتبال، هندبال، والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، ورزش همگانی و شطرنج رقابت میکنند.
این آیین که در آموزشگاه نمونه دولتی خورزمی دستگرد همراه با مسابقات و حرکات ورزشی در رشتههای مختلف برگزار و از مسئولان برگزاری المپیاد ورزشی تجلیل شد.
این المپیاد ورزشی درون مدرسهای در شهرستان جرقویه نیز آغاز شد.
رئیس شورای آموزش و پرورش و فرماندار جرقویه گفت: المپیاد ورزشی درون مدرسهای در تمام مدارس شهرستان و برای تمام پایههای تحصیلی متناسب با سن و جنسیت دانش آموزان برگزار میشود.
شهرام آذر پی افزود: دانش آموزان در رشتههای فوتبال، فوتسال، والیبال، بسکتبال، بدمینتون، تنیس روی میز، طناب کشی، طناب بازی، دوچرخه سواری، اسکیت، دارت، ورزشهای رزمی و بازیهای بومی محلی باهم رقابت میکنند.
شهرام آذرپی گفت: این رویداد فرهنگی ورزشی تا پایان اردیبهشت سال آینده ادامه دارد.