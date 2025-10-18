پخش زنده
آیین استانی نواختن زنگ تربیت بدنی همزمان با سراسر کشور در خوزستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان در آیین نمادین استانی نواختن زنگ تربیتبدنی و افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسهای در دبیرستان دخترانه صداقت شهرستان کارون با اشاره به لزوم فرهنگسازی برای ترغیب به ورزش بیان کرد: به فرموده مقام معظم رهبری امر به ورزش، امر به معروف است.
ناصر علیفر با اشاره به اینکه به دنبال تغییر روشهای گذشته در آموزش و پرورش هستیم، افزود: اگر به دنبال ارتقای کیفیت مطلوب در مجموعه تعلیم و تربیت هستیم باید نشاط را در مدارس تزریق کنیم و یکی از راههای ایجاد این شور و نشاط فعالیتهای بدنی و ورزش میباشد.
گفتنی است در این آیین، از پوستر المپیاد ورزشی درون مدرسه نیز توسط مسئولان رونمایی شد.