معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور در اجلاس توسعه همکاریهای مشترک ایران و افغانستان: تسریع در تجارت و سرمایه گذاری دو اولویت در حوزه اقتصاد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور در این اجلاس گفت: برنامه فعال سازی دیپلماسی و استفاده از ظرفیت مرز بر ۴ محور شامل تجارت و گذر، توسعه جدار مرزی، ایجاد هم پیوندی اقتصادی میان استانهای کشور با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیتهای خالی تولید متناسب با نیاز همسایگان برنامه دولت و وزارت کشور است.
دوستی افزود: تجارت میتواند در تمام نقاط کشور ظرفیتهای معطل تولید را فعال کند.
وی گفت: خراسان جنوبی و افغانستان هر دو ظرفیت بالایی در حوزه معدن دارند و معدن نیز آینده دنیاست.
دوستی افزود: دعوای قدرت های اقتصادی هم اکنون بر سر تعرفه های فلزات و مواد معدنی کمیاب در جهان است که هم خراسان جنوبی و هم افغانستان در این زمینه دست پر دارند و اکنون زمان به نفع این دو است.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز با اشاره به تسهیل و تسریع فرایندهای مرزی در چند سال اخیر، گفت: در این حوزه خراسان جنوبی، استان نمونه است.
سیادت خواستار پیگیری گردشگری سلامت، آموزش و صادرات خدمات فنی مهندسی شد و همچنین از مسئولان خواست برای رونق اقتصادی امور اجرایی بیشتری به بخش خصوصی واگذار شود.