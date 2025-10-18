معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در اجلاس توسعه همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان: تسریع در تجارت و سرمایه گذاری دو اولویت در حوزه اقتصاد است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در این اجلاس گفت: برنامه فعال سازی دیپلماسی و استفاده از ظرفیت مرز بر ۴ محور شامل تجارت و گذر، توسعه جدار مرزی، ایجاد هم پیوندی اقتصادی میان استان‌های کشور با کشور‌های همسایه و استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید متناسب با نیاز همسایگان برنامه دولت و وزارت کشور است.

دوستی افزود: تجارت می‌تواند در تمام نقاط کشور ظرفیت‌های معطل تولید را فعال کند.

وی گفت: خراسان جنوبی و افغانستان هر دو ظرفیت بالایی در حوزه معدن دارند و معدن نیز آینده دنیاست.

دوستی افزود: دعوای قدرت های اقتصادی هم اکنون بر سر تعرفه های فلزات و مواد معدنی کمیاب در جهان است که هم خراسان جنوبی و هم افغانستان در این زمینه دست پر دارند و اکنون زمان به نفع این دو است.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز با اشاره به تسهیل و تسریع فرایند‌های مرزی در چند سال اخیر، گفت: در این حوزه خراسان جنوبی، استان نمونه است.

سیادت خواستار پیگیری گردشگری سلامت، آموزش و صادرات خدمات فنی مهندسی شد و همچنین از مسئولان خواست برای رونق اقتصادی امور اجرایی بیشتری به بخش خصوصی واگذار شود.