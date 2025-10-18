پخش زنده
امروز: -
نشست خبری چهارمین جشنواره بینالمللی «همام» ویژه آثار هنری هنرمندان معلول و جانباز صبح امروز شنبه ۲۶ مهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدرضا مشهدی، دبیر اجرایی جشنواره، در این نشست گفت: چهارمین دوره جشنواره بینالمللی همام از ابتدای آبانماه در مؤسسه صبا، تالار آینه و سالنهای جنبی آن آغاز میشود.
وی با اشاره به رشد قابلتوجه استقبال از این رویداد افزود: امسال از ۳۰ استان کشور آثار راهیافته به جشنواره داریم و نسبت به دوره گذشته شاهد افزایش ۶۷ درصدی در تعداد شرکتکنندگان بودهایم که این نشان از پویایی جامعه نسبت به هنرمندان معلول دارد.
مشهدی ادامه داد: در بخش بینالملل امسال میزبان ۱۲ کشور خواهیم بود و بیش از ۴۰ اثر از خارج از ایران به جشنواره ارسال شده که در نمایشگاه به نمایش گذاشته میشود. در مجموع، ۲۰۷ هنرمند از یکم تا هفتم آبان در سالنهای فرهنگستان هنر با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
مشارکت گسترده هنرمندان معلول و جانباز
دبیر جشنواره درباره ترکیب شرکتکنندگان گفت: در بخش هنرهای تجسمی ۲۶۵ هنرمند، در صنایعدستی ۷۹ و در موسیقی ۷۱ نفر حضور دارند. بیش از ۹۵ درصد راهیافتگان به جشنواره را هنرمندان معلول و حدود پنج درصد را جانبازان تشکیل میدهند.
او افزود: در بخش فراوانی آثار، تهران بیشترین آثار ارسالی را داشته و پس از آن استانهای خراسان رضوی، فارس، کرمان، اصفهان، مازندران و گیلان در رتبههای بعدی قرار دارند. همچنین در بخشهای جنبی، نمایش، تئاتر، هنرهای تعاملی و ورکشاپهای تخصصی نیز برگزار خواهد شد.
تأکید بر شأن اجتماعی هنرمندان معلول
مشهدی در بخش پرسش و پاسخ گفت: سال گذشته ۸۰ درصد کارها فروش رفت. نگاه ما نیز تسهیلگری در اقتصاد هنر معلولان است. در این دوره هم تمام آثار قابلیت فروش خواهند داشت و قیمتگذاری میشوند. آثار هنرمندان معلول باید شأن اجتماعیشان رعایت شود؛ یعنی هنر هنرمند معلول ایران باید در جای شایسته خود بنشیند.
وی افزود: نفر اول در هر رشته ۵۰ میلیون تومان به همراه تندیس جشنواره، نفر دوم ۴۰ میلیون تومان و نفر سوم ۲۰ میلیون تومان با تندیس و حمایتهای خاص دریافت خواهند کرد.
ارائه تسهیلات مالی و حمایت از هنرمندان
مشهدی دبیر جشنواره «همام» درباره تسهیلات اعطایی به هنرمندان شرکتکننده گفت: در دوره گذشته، تمامی شرکتکنندگان مشمول دریافت وام شدند و حدود ۱۶۰ نفر از معرفیشدگان موفق به اخذ این تسهیلات شدند.
وی افزود: متأسفانه در دوره قبل پنج هنرمند عزیزمان را از دست دادیم و برخی نیز از دریافت وام انصراف دادند. امسال با وجود شرایط دشوار و اتفاقات تلخ در کشور، تمام تلاش خود را کردیم تا جشنواره در بهترین شرایط برگزار شود و بتوانیم حمایت مؤثری از جامعه هنرمندان معلول و جانباز داشته باشیم.
طراحی سامانه بومی داوری و اصالتسنجی آثار
مشهدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند داوری آثار گفت: قریب به سههزار هنرمند آثار خود را برای جشنواره ارسال کردند که از میان آنها، ۲۸۸۸ اثر به مرحله دوم داوری راه یافتند. این آثار چندین بار مورد بررسی دقیق قرار گرفتند.
او توضیح داد: سامانه هوشمند سایت جشنواره برای اصالتسنجی و الگوریتمسازی آثار، در طول یک سال طراحی شد. این برنامه کاملاً بومی و ایرانی است و تیمی ۱۵ نفره بهصورت شبانهروزی بر روی آن کار کردند. مشابه چنین سامانهای در دنیا کمتر وجود دارد و اکنون با همکاری دوستانمان در حال ثبت رسمی آن هستیم تا فرآیند داوری و ارزیابی آثار بهصورت شفاف و علمی انجام شود.
حضور هنرمندان از ۱۲ کشور جهان
مشهدی دبیر چهارمین جشنواره بینالمللی «همام» با اشاره به گستردگی حضور هنرمندان خارجی گفت: در این دوره، هنرمندانی از کشورهای قزاقستان، روسیه، ترکمنستان، کره، افغانستان، ترکیه، هند، پاکستان، آفریقای جنوبی، نیجریه، ژاپن و اسپانیا در جشنواره حضور دارند و لبنان نیز به عنوان میزبان بخشی از فرآیند هنرهای تجسمی با ما همکاری میکند.
وی افزود: دو تن از هنرمندان افغانستانی نیز که شاید مقیم این کشور نباشند، آثار بسیار درخشانی را به جشنواره ارسال کردهاند. همچنین از اسپانیا دو هنرمند برجسته در جشنواره حضور دارند که در عرصه کاری خود صاحب کرسی دانشگاهی هستند.
گسترش همکاریهای فرهنگی بینالمللی
مشهدی از گسترش همکاریهای بینالمللی جشنواره خبر داد و گفت: در آستانه امضای سه تفاهمنامه فرهنگی با کشورهای ژاپن، تاجیکستان و ترکیه هستیم که محور آن تبادل تجربههای هنری، آموزش و نمایش آثار هنرمندان معلول است.
او ادامه داد: امسال مشارکت در حوزه بینالملل از ۳۳ کشور انجام شد و در نهایت ۱۴ کشور در بخش رقابتی و چهار کشور در بخش رویدادمحور پذیرفته شدند. از کشورهای دیگری همچون آمریکا، ایتالیا، ویتنام و سنگاپور نیز آثار متعددی دریافت کردیم که اگرچه به مرحله نهایی داوری راه نیافتند، اما کیفیت بالای آنها نشاندهنده اعتبار جهانی جشنواره همام است.
تأکید بر نقش جامعه معلولان و تداوم جریان حمایتی
مشهدی دبیر جشنواره «همام» با اشاره به جایگاه جامعه معلولان در کشور گفت: در حال حاضر حدود ۱۱.۵ درصد جمعیت ایران را افراد دارای معلولیت تشکیل میدهند؛ عددی که حتی از میانگین جهانی بالاتر است و باید به عنوان یک ظرفیت بالقوه در حوزههای مختلف مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: جشنواره همام دقیقاً در همین مسیر حرکت کرده است؛ ایجاد آکادمی همام به عنوان نخستین گام در بسترسازی آموزشی و حرفهای برای هنرمندان معلول یکی از دستاوردهای مهم این دوره است. در دورههای گذشته نیز بنگاههای اقتصادی بسیاری در کنار ما حضور داشتند و امسال نیز برنامهریزی شده تا نشستهایی مشترک با این بنگاهها برگزار شود تا مسیر اشتغال و حمایت مالی از هنرمندان تقویت شود.
مشهدی با اشاره به استمرار فعالیتهای جشنواره گفت: از زمان اختتامیه دوره سوم تا امروز، دبیرخانه جشنواره حتی یک روز تعطیل نبوده است. تمام برنامههای این دوره حاصل یک سال تلاش مداوم و برنامهریزی دقیق است تا بتوانیم فضایی حرفهای، مستمر و اثرگذار برای هنرمندان دارای معلولیت و جانبازان هنرمند ایجاد کنیم.
پررنگتر شدن بخشهای جانبی جشنواره
در ادامه این نشست، احسان حاجیپور دبیر هنری جشنواره گفت: امسال بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری، بخشهای جانبی جشنواره پررنگتر خواهند بود؛ از جمله نشستهایی با هنرمندان متخصص در حوزه اقتصاد هنر و نیز برنامههایی با محوریت دراماتوتراپی و تئاتر.
وی از برگزاری ۲۴ نشست تخصصی خبر داد و افزود: در این دوره تلاش کردیم برچسب معلولیت را از میان برداریم. کیفیت آثار بسیار بالا رفته و داوران برجستهای در کنار جشنواره حضور دارند. علاوه بر این، اجراهای محیطی نیز در رواق فرهنگستان هنر به عنوان بخش تعاملی جشنواره طراحی شدهاند که نوعی خوشآمدگویی هنری به مخاطبان است. از دوم تا هفتم آبان، ۳۶ اجرای محیطی از ساعت ۱۵ تا شب برگزار میشود.
طراحی نخستین نمایش دسترسپذیر برای معلولان
حاجیپور با اشاره به نوآوریهای این دوره گفت: یکی از اتفاقات ویژه جشنواره امسال طراحی نخستین نمایش دسترسپذیر برای معلولان در کشور است که بر اساس داستانهای واقعی هنرمندان همام شکل گرفته است. در طراحی چیدمان جشنواره نیز توجه ویژهای به دیجیتال آرت و فناوریهای نو شده تا دسترسپذیری آثار برای همه مخاطبان فراهم شود.
رونمایی از آکادمی «همام» برای هنرمندان معلول
در ادامه، حاجیپور دبیر هنری جشنواره گفت: امسال بهزاد فراهانی و نسیم ادبی با مهربانی و حمایت خود ما را در بخش تئاتر یاری کردند و این همراهی سبب شد پایهای برای توسعه فعالیتهای نمایشی در جشنواره شکل گیرد.
وی افزود: قرار است در جریان این دوره از جشنواره از آکادمی همام ویژه هنرمندان معلول در عرصههای مختلف هنری و صنایعدستی پردهبرداری شود. هدف ما تربیت و پرورش هنرمندان از دل این آکادمی است تا مسیر حرفهای برای آنان فراهم شود.