محل انجام مصاحبه معرفیشـدگان چند برابر ظرفیت رشته تحصیلی نیمهمتمرکز فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: پیرو اطلاعیه دهم مهر مندرج در درگاه اطلاعرسانی این سازمان، به اطلاع معرفیشدگان چندبرابر ظرفیت پذیرش رشته تحصیلی نیمهمتمرکز کارشناسیناپیوسته فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکی (کدرشتهمحلهای ۱۱۳۵ تا ۱۱۸۲ و ۵۲۹۲، ۵۲۹۳ و ۵۲۹۵ از مجموعه ثبتنامی ۱۱۴ مربوط به گروه آموزشی پزشکی) در آزمون کاردانی به کارشناسیناپیوسته سال ۱۴۰۴ میرساند، با توجه به هماهنگی صورت گرفته با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعداد ۱۱ مرکز دانشگاهی برای انجام مصاحبه تعیین شده است.
معرفیشدگان باید بر اساس استان محل اقامت خود، به منظور اطلاع از برنامه زمانی، نشانی دقیق محل مصاحبه و همچنین مدارک لازم برای ارائه به دانشگاه در زمان مصاحبه، چهارشنبه ۳۰ مهر به درگاه اطلاعرسانی دانشگاه مجری مصاحبه خود مراجعه و پس از کسب اطلاعات لازم، منحصراً به دانشگاه مجری به منظور انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش مراجعه کنند. مراجعه نکردن معرفیشدگان به دانشگاه مربوط برای انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش، به منزله انصراف از پذیرش در این رشته تحصیلی تلقی خواهد شد.