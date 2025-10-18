پخش زنده
انتخاب شهردار برای مدت چهار سال از وظایف شوراهای اسلامی شهر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ یکی از شوراهای پیش بینی شده در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای شهر است که با انتخابات عمومی مردم تشکیل میشود.
در شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت برای داوطلب شدن در این شوراها مدرک تحصیلی فوق دیپلم و برای شهرهای بیش از بیست هزارنفر جمعیت، داشتن مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن لازم و ضروری است.
داوطلبان حضور در انتخابات شورای شهر، با سن بیست و پنج سال می توانند در این انتخابات شرکت کنند
تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر در قانون به نسبت جمعیت آن شهر تعیین میشود.
بر اساس ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور، برخی وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال
- بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینهها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی ربط یکی از وظایف شوراهاست.
- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نشود. هم در ردیف این وظایف آمده است.
۲ - بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها وپیشنهادهای اصلاحی و راهحلهای کاربردی در این زمینهها جهت برنامهریزی و ارائه آن به مقامات مسؤول ذیربط.
۳ - نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخلجریان عادی این امور نگردد.
۴ - همکاری با مسؤولین اجرائی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا بهدرخواست آنان.
۵ - برنامهریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.
در آبادان تعداد اعضای شورای شهر ۹ نفر است و در خرمشهر وظایف شورا را ۷ نفر بر عهده دارند.