گزارش هفتگی معاملات زعفران نشان می‌دهد که در هفته منتهی به ۲۵ مهر ماه بیش از ۱.۷ تن زعفران نگین به ارزش ۱۸۴.۶ میلیارد تومان در بازار آتی بورس کالا داد و ستد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از کالا خبر، آمار معاملات زعفران در هفته گذشته نشان می‌دهد که در بازار آتی زعفران ۱۷ هزار و ۵۵۷ قرارداد به ارزش ۱۸۴.۶ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.

همچنین در هفته گذشته ۶۸ هزار و ۱۷۰ گواهی سپرده زعفران به ارزش ۷.۵ میلیارد تومان دادوستد شد.

علاوه بر این، حجم معاملات صندوق‌های مبتنی بر زعفران نیز به ۱۷۱ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۲۸۷ واحد به ارزش ۶۸۵.۱ میلیارد تومان رسید.