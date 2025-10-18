گلف‌بازان قمی با دو عنوان نایب قهرمانی به کار خود در رقابت‌های المپیاد استعداد‌های برتر پایان دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بخش انفرادی این رقابت‌ها هستی سخایی نماینده قم با ثبت ۳۱ ضربه در جای دوم قرار گرفت و صاحب نشان نقره شد.

در بخش تیمی هم قم با ترکیب هستی سخائی، فاطمه سعیدی‌فر، سما بشارتی و مبینا سادات طباطبایی با حریفان رقابت کرد و در پایان با ۱۴۱ ضربه بر سکوی دومی ایستاد و نایب قهرمان شد.

المپیاد استعداد‌های برتر کشور در رشته گلف دختران به میزبانی اراک برگزار شد.