پخش زنده
امروز: -
گلفبازان قمی با دو عنوان نایب قهرمانی به کار خود در رقابتهای المپیاد استعدادهای برتر پایان دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بخش انفرادی این رقابتها هستی سخایی نماینده قم با ثبت ۳۱ ضربه در جای دوم قرار گرفت و صاحب نشان نقره شد.
در بخش تیمی هم قم با ترکیب هستی سخائی، فاطمه سعیدیفر، سما بشارتی و مبینا سادات طباطبایی با حریفان رقابت کرد و در پایان با ۱۴۱ ضربه بر سکوی دومی ایستاد و نایب قهرمان شد.
المپیاد استعدادهای برتر کشور در رشته گلف دختران به میزبانی اراک برگزار شد.