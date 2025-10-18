به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده مدیر جایگاه سوخت برای عرضه غیرمجاز بنزین به میزان هزار و ۶۳۰ لیتر به ارزش ۵۲۸ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان نقده رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۶ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

نجف زاده افزود: شعبه همچنین مبلغ ۵۲۸ میلیون ریال معادل ارزش ریالی سوخت از بابت سوخت فروخته شده به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۸۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

نجف زاده گفت: کارشناسان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب گزارش تخلف را در بررسی تراکنش‌های سوختگیری یکی از جایگاه‌های سوخت شهرستان نقده کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.