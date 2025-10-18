پخش زنده
امروز: -
رئیس بیمارستان امام خمینی آباده گفت: ۱۸ آنژیوگرافی و یک عمل جراحی قلب باز موفق در مرکز قلب این بیمارستان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس بیمارستان امام خمینی آباده گفت: ۱۸ مورد آنژیوگرافی عروق با موفقیت کامل برای بیماران نیازمند در بیمارستان امام خمینی آباده انجام شد.
دکتر محمد کشاورز افزود: این تعداد، برای ۵ بیمار نیز بهمنظور رفع تنگی عروق، عمل حیاتی بالنگذاری یا آنژیوپلاستی با موفقیت انجام شد.
وی بیان کرد: اوج این دستاوردهای ارزشمند، انجام یک مورد جراحی پیچیده قلب باز بود که با لطف خدا و توانمندی تیم جراحی، این عمل جراحی موفقیت آمیز بود.
دکتر کشاورز بیان کرد: در حال حاضر، حال عمومی همه بیماران آنژیوگرافی و بیمار عمل قلب باز، مساعد گزارش شده و تحت مراقبتهای بعدی قرار دارند.
رئیس بیمارستان امام خمینی آباده گفت: این موفقیتها نتیجه وجود تجهیزات پیشرفته و مهمتر از آن، حضور متخصصان متعهد و برجسته در بیمارستان امام خمینی آباده است.