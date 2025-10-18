به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق انواع سیگار و تنباکوی خارجی به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان میاندوآب رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

نجف زاده افزود: شعبه همچنین مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال معادل ارزش ریالی کالا از بابت حمل کالای قاچاق به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته نجف زاده عوامل پلیس آگاهی شهرستان چهاربرج محموله قاچاق را حین گشت زنی در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.