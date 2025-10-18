به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم قم با ترکیب زهراکریمی فرد، ثنا کریمی فرد، فاطمه باباخان، ستایش حسینی، ثنا حسینی، ثنا بابایی، زهرا صالحی، ستاره سبحانی پور و پریا خدایاری در این رقابت‌ها حاضر شد و پس از موفقیت در مراحل گروهی و حذفی به جمع چهار تیم‌برتر راه یافت ولی در نیمه نهایی نتیجه را ۶ - ۲ به یزد واگذار کرد و در رده بندی هم با نتیجه نزدیک ۲ -۱ مغلوب کردستان شد و با رده چهارمی به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.

کرمانشاه میزبان رقابت‌های هاکی المپیاد استعداد‌های برتر کشور در بخش دختران بود.