«مرکز بینالمللی مهارت» در اصفهان راهاندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان فنی و حرفهای گفت: «مرکز بینالمللی مهارت» بر اساس امضای توافقنامه با استانداری اصفهان برای برگزاری مسابقههای ملی و بینالمللی، بصورت دائمی در این استان راهاندازی میشود.
غلامحسین محمدی افزود: سازمان آموزش فنیحرفهای در حال پیگیری و مذاکره با دستاندرکاران نمایشگاه بینالمللی است تا زمینی برای این کار اختصاص یابد و سرمایهگذاری لازم انجام شود.
وی ادامه داد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمایت از نخبگان مهارتی را پیگیری خواهد کرد و مقدمات و آییننامه آن آماده شده است.
رئیس سازمان فنی و حرفهای گفت: سازمان آموزش فنی و حرفهای از این افراد حمایت تسهیلاتی، آموزشی و کارآفرینی میکند و تدابیر ویژهای برای جذب نفرات برتر مسابقههای ملی مهارت برتر در شرکتهای زیرمجموعه شستا اندیشیده شده است.
محمدی افزود: آموزش مهارتی بهعنوان یکی از مهمترین اقداماتی که موجب تربیت نیروی کار ماهر و افزایش بهرهوری میشود ، همواره از سوی دولتها پیگیری و در حوزه آن سرمایهگذاری شده است.
وی ادامه داد: نیروی کار یکی از مهمترین بخشهای تولید است که بهرهوری کشور را افزایش میدهد و ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را شامل میشود و بر اساس برنامه هفتم توسعه، بهرهوری یکی از راههای پرسرعت رسیدن به رشد اقتصادی و ایجاد تحرکبخشی محسوب میشود و ارتقای مهارت فردی به این معناست که فرد ماهر، هزینه، انرژی و مواد اولیه کمتری مصرف میکند و کار با کیفیتتری ارائه میدهد.
بیست و دومین مسابقههای ملی مهارت از روز ۲۴ مهر با حضور رئیس جمهور و هیات همراه در اصفهان آغاز به کار کرد و تا ۲۷ ماه جاری ادامه دارد.
۷۰۰ شرکتکننده و ۶۰۰ کارشناس از از تمام استانهای کشور در این رقابتها حضور دارند.