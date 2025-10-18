به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در جلسه هماهنگی برگزاری دومین کنگره آیت الله ملک حسینی (ره) گفت: دومین کنگره ملی بزرگداشت مقام علمی و بررسی اندیشه‌های آیت‌الله سید کرامت‌الله ملک‌حسینی (ره) در ۷ آبان ماه در دانشگاه یاسوج برگزار می‌شود.

یدالله رحمانی با بیان اینکه شهرداری باید پوشش تبلیغاتی در سطح شهر را از همین امروز آغاز و اطلاع رسانی کند، افزود: تا زمان برگزاری کنگره ۱۰ روز بیشتر زمان نیست و باید با تلاش‌های مستمر این کنگره با بهترین کیفیت و باشکوه برگزار شود.

رحمانی از برگزاری برنامه‌هایی صدا و سیمای استان در راستای برگزاری کنگره تقدیر کرد و ادامه داد: ضروری است برنامه‌های صدا و سیما با موضوع دومین کنگره ملی اندیشه‌های آیت‌الله سید کرامت‌الله ملک‌حسینی (ره) با شیب تندتری تا روز برگزاری این کنگره پخش شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تامین اعتبار برگزاری این کنگره خبر داد و گفت: باید با برنامه ریزی همه جوانب لحاظ و همچنین شورای تامین امنیت شهرستان بویراحمد برنامه ریزی برای پوشش امنیت کنگره را انجام دهد.

رحمانی خواستار ارسال به موقع دعوتنامه‌های این کنگره برای میهمانان خارج از استان شد و افزود: دعوتنامه‌ها برای نمایندگان ولی فقیه در استان ها، استانداران و نمایندگان مجلس به موقع ارسال شود تا بتوانند برای حضور در این کنگره برنامه ریزی کنند.

وی اضافه کرد: فهرست مهمانان دعوت شده تا ۴۸ سال آینده باید مشخص و در اختیار دبیر کنگره قرار گیرد.

رحمانی همچنین خواستار برگزاری یک جلسه جمع بندی دومین کنگره آیت الله ملک حسینی (ره) تا چند روز آینده شد و گفت: باید روسای کمیته‌ها و دبیر کمیته ها کار‌ها و برنامه‌ها را مرور کنند تا برای برگزاری این کنگره مشکلی پیش نیاید.

استاندار هدف از برگزاری دومین کنگره آیت الله ملک حسینی (ره) را اشاعه اندیشه‌های راستین این عالم بزرگوار دانست و افزود: پیش کنگره‌ها در شهر‌های دهدشت و گچساران به بهترین نحو برگزار شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد و دبیر کمیته رسانه‌ای دومین کنگره ملی آیت الله ملک حسینی (ره) هم در این نشست گفت: تولید و پخش برنامه‌ها برای برگزاری این کنگره در رسانه استان شروع شده و تولیدات گذشته به‌روز‌رسانی و تولیدات جدید هم در برنامه‌ها پیش بینی شده است.

سید شهریار گنجی افزود: تاکنون ششصد دقیقه تیزر فرخوان آثار این کنگره از صدا و سیمای استان پخش و همینطور سه مستند سی دقیقه‌ای از شبکه استانی آماده پخش است.

گنجی اضافه کرد: حدود سیصد دقیقه سخنرانی‌های مرحوم آیت الله ملک حسینی(ره) هم آماده پخش است.

دبیرکمیته رسانه‌ای دومین کنگره آیت الله ملک حسینی (ره) با اشاره به دیگر تولیدات صدا و سیمای استان در خصوص دمین کنگره ملی آیت الله ملک حسینی (ره) ادامه داد: موشن گرافیک در پنج دقیقه، دیدار مرحوم آیت الله ملک حسینی با عوامل سریال امام علی، زیرنویس و اطلاع رسانی دویست مورد خبر ،مصاحبه ،گزارش خبری و حدود ۱۷۷ اثر مختلف تولید و پخش از دیگر برنامه های صدا و سیمای استان در خصوص این کنگره است.

وی از پوشش زنده برگزاری دومین کنگره ملی آیت الله ملک حسینی (ره) ار صدا و سیمای استان خبر داد و گفت: این کنگره علاوه بر شبکه استانی دنا از شبکه سراسری خبر ۲ هم پخش خواهد شد و همینطور پیش کنگره‌های گچساران و دهدشت هم از شبکه استانی پخش می‌شود.

دبیر علمی دومین کنگره ملی آیت الله ملک حسینی (ره) نیز در این نشست با بیان اینکه بیش از ۵۰ مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال شد، گفت: در روز برگزاری کنگره ۲۴ مقاله به طور کامل ارائه و ۲۴ مقاله هم در بخش چکیده آماده ارائه است.

سید حمدلله اکوانی افزود: کتاب مجموعه مقالات این کنگره هم آماده شده و مقاله‌ها هم در سایت‌های علمی کشور منتشر می‌شود.