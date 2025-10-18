پخش زنده
امروز: -
مخزن ذخیره آب شهید موسوی یزد با ظرفیت ۱۵ هزار مترمکعب و با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد گفت : مخزن ذخیره آب شهید موسوی یزد با ظرفیت ۱۵ هزار مترمکعب و با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان با حضور اَمینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، به بهرهبرداری رسید.
علمدار افزود: با افتتاح این طرح، تابآوری و تأمین آب پایدار برای بیش از ۵۰ هزار نفر از جمعیت تحت پوشش در شهر یزد فراهم خواهد شد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در جریان این سفر از چند طرح عمرانی دیگر از جمله مخازن در حال ساخت شهر یزد بازدید کرد و تأمین اعتبارات لازم برای تکمیل پروژههایی با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی را از نتایج این بازدیدها عنوان کرد.
امینی همچنین از تأمین اعتبار موردنیاز برای تکمیل «رینگ آب شهری یزد» به میزان یک همت خبر داد و اظهار داشت: با تکمیل این طرح طی دو سال آینده، شاهد پایداری شبکه و ایجاد عدالت در دسترسی به آب باکیفیت برای شهروندان یزدی خواهیم بود.
در ادامه سفر، اَمینی از شهرک پردیس زندگی نیز بازدید کرد و مقرر شد زیرساختهای لازم برای اجرای شبکه آب و فاضلاب در این طرح و دیگر پروژههای نهضت ملی مسکن استان یزد فراهم شود.
همچنین در این سفر، اختصاص ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای آبرسانی و تأمین آب پایدار روستاهای استان یزد مصوب شد که بخشی از آن تا دهه فجر امسال و بخش دیگر تا دو سال آینده تکمیل و بهرهبرداری خواهد شد.