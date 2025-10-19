پخش زنده
اعضای شورای استاندارد استان سمنان بررسی ایمنی و استاندارد سازی آسانسورهای دستگاههای دولتی و تجهیزات تفریحی زیر مجموعه شهرداری ها را تصویب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان در جلسه این شورا گفت : در بعضی از دستگاههای اداری که ساختمان نوساز آنها تکمیل شده از آنجا که پایان کار نمیگیرند استاندارد آسانسور را هم دریافت نمیکنند و این موضوع باید در دستور کار دفتر فنی استانداری قرار گیرد که جان مراجعه کنندگان و کارکنان آن دستگاه به خطر نیفتد .
وی افزود: شهرداریها هم باید موظف شوند در مدت یک هفته وضعیت تجهیزات تفریحی را تعیین تکلیف کنند تا اگر نواقصی دارد برطرف کنند تا مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود.
استاندار سمنان تصریح کرد: مجوز تولید کالاهای مشمول استاندارد اجباری که از طریق اصناف انجام میشود نیز باید با تایید اداره کل استاندارد صادر شود .
استاندار سمنان همچنین تاکید کرد : برخورد با متخلفان حوزه استاندارد باید بازدارنده و تاثیر گذار باشد.
مجید حیدریان مدیرکل استاندارد استان سمنان هم گفت: در خصوص استاندارد سازی اسانسورهای دستگاههای دولتی مقرر شد این موضوع از طریق معاونت عمرانی پیگیری شود و دستورات لازم به دستگاهها ابلاغ شود.
وی همچنین در خصوص استاندارد سازی تجهیزات تفریحی افزود: قرار شد با همکاری شهرداریها و معاونت عمرانی استانداری موارد نقصی که در سامانه اعلام شده بررسی شود و شهرداری اعلام کنند تا چه زمانی میتوانند این نواقص را رفع کنند.