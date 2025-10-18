در حاشیه نشست تخصصی محیط زیست «پسماند صفر»در استانبول، خانم شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، با ابراهیم یوماکلی وزیر کشاورزی و‌ جنگلداری ترکیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از آنکارا، در این دیدار خانم انصاری با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی از جمله پسماند، تغییر اقلیم، خشکسالی و آتش‌سوزی جنگل‌ها، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک در حوزه جنگل و مدیریت منابع آب را مطرح کرد.

وی همچنین بر اهمیت تبادل تجربیات در زمینه حفاظت از تالاب‌ها، تنوع زیستی و استفاده از فناوری‌های نوین تأکید کرد.

وزیر کشاورزی ترکیه نیز ضمن استقبال از همکاری‌های دوجانبه، بر آمادگی کشورش برای تبادل تجربیات در زمینه مدیریت منابع طبیعی، مقابله با آتش‌سوزی و بهینه‌سازی مصرف آب تأکید کرد.

در پایان، دو طرف بر اجرای پروژه‌های مشترک، تبادل هیأت‌های تخصصی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه محیط زیست توافق کردند.