محقق و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان بر اهمیت مصرف اصولی کود‌های پایه در خاک‌های آهکی استان تأکید کرد و گفت: پخش سطحی این کود‌ها موجب کاهش شدید جذب عناصر غذایی و افت عملکرد محصولات می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،علیرضا جعفرنژادی با اشاره به ویژگی‌های خاک‌های استان اظهار کرد: خاک‌های خوزستان عمدتاً از نوع آهکی بوده و میزان آهک در آنها بیش از ۴۰ درصد است این ویژگی موجب افزایش PH خاک شده و از مهم‌ترین عوامل تثبیت عناصر غذایی به‌ویژه فسفر و عناصر ریزمغذی به شمار می‌رود.

وی افزود: حرکت فسفر در چنین خاک‌هایی بسیار محدود است و در برخی موارد، کمتر از یک سانتیمتر در سال برآورد می‌شود از این رو، پخش سطحی کود‌های پایه با استفاده از کودپاش‌های سانتریفوژ، کارایی جذب این عناصر را به کمتر از ۵۰ درصد کاهش می‌دهد.

جعفرنژادی تصریح کرد: برای افزایش اثربخشی و صرفه‌جویی در مصرف کود، لازم است تمامی کود‌های پایه در زمان کاشت، همراه با بذر در عمق هشت تا ۱۰ سانتی‌متر، به‌صورت ردیفی زیر بذر با استفاده از دستگاه بذرکار-کودکار استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این روش می‌تواند موجب صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف کود و افزایش بازدهی عناصر غذایی در خاک‌های استان خوزستان شود.