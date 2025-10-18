کاهش ۵۰ درصدی هزینه تردد شهروندان با رزرو طرح ترافیک
معاون بهرهبرداری از سیستمهای حمل ونقل و محدودههای ترافیکی سازمان حمل و نقل وترافیک شهر تهران گفت: پیش خرید طرح ترافیک، به صورت روزانه یا خرید بستههای ترافیکی، از افزایش هزینه شهروندان جلوگیری کرده و مبلغ پرداختی برای تردد در محدودههای طرح ترافیک را تا ۵۰ درصد کاهش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
آرش رسا ایزدی گفت: بیتوجهی به قوانین تردد مجاز، علاوه بر اینکه هزینههای شهروندان را افزایش میدهد، بلکه برای آنها در موقع نقل و انتقال خودرویشان هم مشکل ایجاد میکند؛ بنابراین بهتر است پیش از هر ورود به محدوده طرح، نسبت به تهیه مجوز ورود به آن محدوده اقدام شود.
وی افزود: شهروندان تهرانی با شارژ حساب شهروندی به میزان کافی و رزرو مجوز روزانه، یا تهیه بستههای اعتباری یکماهه، سهماهه و ۶ ماهه در سامانه شهرزاد و همچنین داشتن معاینه فنی معتبر (عادی یا برتر) میتوانند در محدوده کنترل طرح ترافیک یا آلودگی هوا تردد کنند.
معاون بهرهبرداری از سیستمهای حمل و نقل و محدودههای ترافیکی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه شهروندان با رزرو کردن طرح باعث جلوگیری از ورود غیرقانونی و بیضابطه خودروها به مرکز شهر میشوند، گفت: این امر به شهرداری تهران کمک میکند تا با داشتن اطلاعات دقیقتر از ورود و خروج خودروها، برنامهریزی بهتری برای نظمدهی به خیابانهای مرکزی شهر و در نتیجه کاهش ترافیک و آلودگیهای ناشی از ازدحام خودروها داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه اکنون سامانه حمل و نقل عمومی در مناطق مرکزی شهر سر زمان مقرر در حال فعالیت است، افزود: توصیه ما این است که شهروندان تهرانی برای رفت وآمد در این مناطق از حمل و نقل عمومی استفاده کنند، اما چنانچه شهروندان تحت هر شرایطی مجبور شدند بدون رزرو وارد طرح ترافیک شوند، این امکان وجود دارد که در صورت تکمیل نبودن ظرفیت، تا پایان آن روز عملیات رزرو را انجام دهند؛ اما ورود بدون رزرو، حتی برای چند دقیقه، مشمول جریمه کامل خواهد شد.
به گفته رسا ایزدی، ترددها به صورت دقیق و کامل در سامانه شهرزاد ثبت میشود و شهروندان برای مشاهده لیست ترددها (ساعت تردد، مبلغ عوارض) میتوانند به حساب کاربری، بخش خدمات حمل و نقل و بخش خودروی شخصی مراجعه و اطلاعات تردد را مشاهده کنند.
طرح ترافیک به منظور کاهش ترافیک و آلودگی هوا در هسته مرکزی پایتخت در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰ در محدوده مختصات جغرافیایی شمالی، خیابان فاطمی و مطهری، جنوبی، خیابان شوش، شرقی، خیابان ترکمنستان، شریعتی، خواجه نصیر طوسی، خیابان سپاه، مازندران و هفده شهریور و در قسمت مرز غربی، خیابان کارگر اجرا می شود.
در روزهای پنجشنبه تنها محدوده کنترل آلودگی هوا از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۳:۰۰ کنترل و روزهای تعطیل، طرح ترافیک هم تعلیق میشود.