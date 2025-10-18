پخش زنده
مشکل عدم تولید برق نیروگاه ۶۰ مگاواتی ماکو با پیگیری دادگستری آذربایجان غربی مرتفع و فعالیت این نیروگاه از سر گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در بازدید ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از نیروگاه برق گلبرق ماکو در هفتم مهر امسال و بررسی مشکل عدم تولید برق این نیروگاه ۶۰ مگاواتی به علت پرداخت نشدن مطالبات آن، پیگیریها برای رفع این مشکل در دستور کار قرار گرفت.
با پیگیری و دستورات صادره در این بازدید، مدیران شرکت مدیریت شبکه برق ایران با طرح موضوع در جلسهای فوری زمینه پرداخت مطالبات این نیروگاه را در اولین فرصت فراهم کردند.
همچنین مدیران شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حمایت قاطع خود را از راهاندازی مجدد نیروگاه برق ماکو بعد از دو سال را با استفاده از ظرفیت شرکتهای تعمیراتی وابسته به وزارت نیرو و کمک به بازسازی و رفع مشکلات اعلام داشتند که هم اکنون مرحله کارشناسی فرآیند اورهال این نیروگاه در حال انجام است.
ظرفیت ۶۰ مگاواتی نیروگاه برق گلبرق ماکو قادر به تأمین نیروی برق لازم برای ۵ شهرستان است.