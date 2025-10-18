پخش زنده
دادستان مرکز خوزستان گفت: شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، امنیتی، سرقت و فرار مالیاتی در دادسرای اهواز تشکیل شده که در حال بررسی و رسیدگی دقیق پروندههای این حوزه هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در نشستی پیرامون مقابله با جرایم سازمانیافته بیان کرد: هیچگونه مماشاتی در مقابله با جرایم سازمانیافته نخواهد شد و برخورد قاطع با این مجرمان در دستور کار دادستانی قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه دشمن همواره در تلاش برای ایجاد ناامنی در کشور است اظهار کرد: شبکههای جرایم سازمانیافته باید شناسایی و با آنها قاطعانه برخورد شود و رسیدگی به این جرایم از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی استان محسوب میشود.
خلفیان خواستار تعامل و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای امنیتی، قضایی و انتظامی در مقابله و پیشگیری از وقوع این نوع جرایم شد و افزود: برای رسیدگی و شناسایی دقیق به این پروندهها، ارتقای سطح علمی و آموزشی قضات و ضابطین اهمیت زیادی دارد، چون سواد و آگاهی نسبت به سازوکارهای این جرایم، نقش مهمی در تشخیص دقیق فرآیندها و جزییات پروندهها ایفا میکند.
دادستان مرکز خوزستان در ادامه بر کنترل و از بین بردن بنیانهای مالی مجرمان تاکید کرد و گفت: شناسایی ساختارهای مالی شبکههای جرایم سازمانیافته و انهدام آنها، گامی مهم در پیشگیری و مقابله با این نوع جرم است.
وی خاطر نشان کرد: مطالبه مردم همواره تحقق عدالت، امنیت و آرامش در جامعه بوده و این موضوع، مسئولیت دستگاههای قضایی، امنیتی و انتظامی را در مقابله با چنین جرایمی دو چندان میکند و باید دلایل و مشکلات مربوط به تشکیل پروندههای جرایم سازمانیافته شناسایی شوند تا امکان مقابله مؤثرتر با این تهدیدها فراهم باشد.