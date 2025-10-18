به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر آموزش و پرورش گچساران گفت: این المپیاد با شرکت ۲۵ هزار دانش آموز دختر و پسر در همه مدارس شهرستان گچساران و در رشته‌های مختلف ورزشی برگزار می‌شود.

مرضیه قنواتیان افزود: تربیت بدنی و حوزه سلامت نقش اساسی و بسیار مهمی در ایجاد نشاط، شادابی و امید در بین دانش آموزان دارد.

قنواتیان ادامه داد: المپیاد‌های ورزشی یکی از بهترین موقعیت‌های تربیتی برای رشد جسمی و روحی دانش آموزان است.

مدیر آموزش و پرورش گچساران با بیان اینکه این المپیاد باعث کشف استعداد‌های برتر می‌شود افزود: دانش آموزان گچسارانی با شرکت در این المپیاد در رشته‌های مختلف ورزشی موفقیت‌هایی را به دست آوردند و به تیم‌های ملی راه پیدا کردند.