پخش زنده
امروز: -
تمرین مرکب امداد و نجات دریایی (AZIREX۲۰۲۵) که با شرکت یگانهای دریایی ایران و جمهوری آذربایجان در جزیره بویوک زیره شهر باکو برگزار شد، پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تمرین مرکب امداد و نجات دریایی ۲۰۲۵ (AZIREX۲۰۲۵) با شرکت ناوگروهی از نیرو دریایی ارتش و سپاه متشکل از ناو موشک انداز پیکان و سپر و ناو شهید بصیر ندسا و یگانهای شناور نیروی دریایی جمهوری آذربایجان به مدت ۴ روز در جزیره بویوک زیره شهر باکو برگزار شد.
این تمرین، برای ارتقا امنیت و تعاملات دریانوردی پایدار در دریای خزر و روابط بین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با نیروهای دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر، به ویژه جمهوری آذربایجان در طراحی و اجرای عملیات مرکب امداد و نجات دریایی و ایجاد همگرایی و هماهنگی در اقدامات مشترک بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان برگزار شد.
همچنین، تامین ایمنی در دریای خزر برای کشتیهای تجاری و نفتکش و دستیابی به یک روش مورد پذیرش طرفین در راستای طراحی و اجرای تمرینها و رزمایشهای مرکب در آینده و مشارکت نیروهای نظامی طرفین در تامین روابط دوستانه، از دیگر اهداف این تمرین عنوان شده است.
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد، یگانها و شناورهای نیروی دریایی ایران که برای تمرین مشترک جستوجو و نجات آزیرکس- ۲۰۲۵ به آذربایجان رفته بودند، امروز ۲۶ مهر، باکو را ترک کردند.