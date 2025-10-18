پخش زنده
پژوهشگران دانشگاه رازی کرمانشاه با بهرهگیری از ترکیبات طبیعی مانند موم زنبورعسل، روغن نارگیل و پودر زغال چوب موفق شدند بازده تولید برق در صفحههای خورشیدی را بیش از ۲۰ درصد افزایش دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این پژوهش ترکیبی از مواد تغییر فاز زیستی (Bio-based PCMs) با چند نقطه ذوب مورد استفاده قرار گرفته است. آزمایشها نشان داد این روش باعث کاهش ۲۸ درصدی دمای سطح صفحهها و افزایش ۲۰/۸۷ درصدی توان خروجی الکتریکی میشود.
به گفته مسعود رحیمی و ندا عظیمی از اعضای هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه رازی، افزودن پودر زغال چوب طبیعی به ترکیبات زیستی، رسانایی حرارتی سیستم را افزایش داده و باعث کاهش اتلاف انرژی شده است.
این فناوری نوین که با همکاری پژوهشکده تحقیقات پیشرفته مهندسی شیمی دانشگاه رازی توسعه یافته، بر پایه مواد ارزانقیمت، غیرسمی و سازگار با محیطزیست طراحی شده و میتواند جایگزینی پایدار برای افزودنیهای شیمیایی در سامانههای مدیریت حرارتی پنلهای خورشیدی باشد.
بهکارگیری چنین ترکیباتی نه تنها عمر مفید صفحهها را افزایش میدهد، بلکه با کاهش هزینههای نگهداری و ارتقای بازده انرژیهای تجدیدپذیر، گامی مؤثر در مسیر توسعه فناوریهای پاک و بومیسازی صنعت فتوولتائیک در کشور محسوب میشود.