مواد غذایی و بهداشتی قاچاق به ارزش ۲۶۰ میلیارد ریال در فلاورجان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛فرمانده انتظامی استان از کشف مقادیر قابل توجهی مواد غذایی و بهداشتی قاچاق در بازرسی مأموران انتظامی شهرستان فلاورجان از یک انبار خبرداد.

سردار حمید علینقیان پور گفت: در راستای مبارزه جدی با پدیده قاچاق کالا، ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا وارز فرماندهی انتظامی شهرستان فلاورجان از انبار کردن کالای قاچاق در یک انبار آگاه شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: پس از اعزام ماموران و بازرسی از این انبار، مقادیر قابل توجهی انواع مواد خوراکی و بهداشتی قاچاق که در سامانه‌های مربوط ثبت نشده بود، کشف و یک مت م شناسایی شد.

وی ارزش کالا‌های قاچاق کشف شده را ۲۶۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: برابر ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا، برای فرد متخلف پرونده تشکیل و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی استان ارجاع داده شد.