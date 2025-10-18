پخش زنده
با حمایت دستگاه قضایی از تولید؛ از تعطیلی بزرگترین کارگاه ریختهگری استان کرمان در زرند جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در راستای سیاستهای قوه قضاییه مبنی بر حمایت از تولید و پشتیبانی از واحدهای اقتصادی فعال، با ورود مؤثر دستگاه قضایی، از تعطیلی بزرگترین کارگاه ریختهگری استان کرمان در شهرستان زرند جلوگیری شد.
رئیس دادگستری شهرستان زرند، در تشریح جزئیات این اقدام گفت: این واحد صنعتی با سرمایهگذاری حدود ۱۲۰ میلیارد تومان و ظرفیت تولید سالانه ۲۰ هزار تن قطعات صنعتی، از طرحهای مهم اقتصادی استان محسوب میشود و میتواند زمینه اشتغال مستقیم ۵۰ نفر از نیروهای بومی را فراهم کند.
محمدرضا صفاری افزود: این کارگاه در آستانه بهرهبرداری بهدلیل تشکیل یک پرونده قضایی در معرض تعطیلی قرار گرفته بود، اما با بررسی دقیق ابعاد حقوقی موضوع و در راستای صیانت از تولید و سرمایهگذاری سالم، تصمیم قضایی مقتضی اتخاذ شد تا فعالیت این واحد صنعتی تداوم یابد.
رئیس دادگستری زرند با اشاره به سیاست قوه قضاییه در حمایت از بخش تولید تصریح کرد: اجرای قانون اصل خدشهناپذیر دستگاه قضایی است، اما تصمیمها باید بهگونهای اتخاذ شود که مانعی بر سر راه فعالیتهای مولد و اشتغالزا ایجاد نکند و در عین حال حقوق همه طرفها نیز رعایت شود.
صفاری ادامه داد: جلوگیری از تعطیلی این واحد صنعتی علاوه بر حفظ سرمایهگذاری انجامشده، از رکود اقتصادی در شهرستان و خروج سرمایه جلوگیری کرده و زمینه بهرهبرداری از طرحی را فراهم کرده است که میتواند نقشی مؤثر در تأمین قطعات صنعتی، اشتغالزایی نیروهای بومی و توسعه زیرساختهای صنعتی منطقه داشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی شهرستان زرند همسو با سیاستهای کلان قوه قضاییه، از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران متعهد حمایت میکند و اجازه نخواهد داد تصمیمهای نادرست یا سنگاندازیها مانع رشد اقتصادی منطقه شود، جلوگیری از تعطیلی این کارگاه نمونهای روشن از تعامل قانونمند و سازنده میان دستگاه قضایی و بخش تولید است.