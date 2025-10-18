متخصص زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: بارداری و شیردهی علاوه بر تقویت سلامت نوزاد، مانند سپر دفاعی برای مادر عمل کرده و خطر بروز سرطان‌های رحم و تخمدان را کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر شهناز برات، متخصص زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی بابل، با اشاره به نقش مهم بارداری، زایمان و شیردهی در ارتقای سلامت عمومی بانوان، گفت: بارداری در زنان، علاوه بر تقویت حس مادری و بلوغ روحی و روانی، از دیدگاه علمی نیز دارای فواید فراوانی برای سلامت جسم است. از جمله می‌توان به کاهش احتمال بروز برخی سرطان‌های زنان از جمله سرطان رحم و تخمدان اشاره کرد.

وی افزود: بارداری همچنین موجب کاهش بروز بیماری‌هایی مانند آندومتریوز می‌شود؛ بیماری‌ای که یکی از علل مهم چسبندگی‌های لگنی، دردهای شدید دوران قاعدگی، خونریزی‌های غیرطبیعی و حتی دردهای مزمن لگنی در تمام طول ماه به شمار می‌رود.

دکتر برات متخصص زنان و زایمان ادامه داد: از دیگر آثار مثبت بارداری می‌توان به کاهش احتمال ایجاد فیبروم‌های رحمی اشاره کرد. هرچند این توده‌ها معمولاً خوش‌خیم هستند، اما گاهی به دلیل علائمی مانند خونریزی‌های شدید، اختلال در دفع ادرار، احساس سنگینی و بزرگی در ناحیه شکم، مشکلاتی برای بانوان ایجاد می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تغذیه نوزاد با شیر مادر گفت: شیردهی پس از زایمان، افزون بر تقویت سیستم ایمنی کودک و ایجاد پیوند عاطفی عمیق میان مادر و نوزاد، نقش چشمگیری در پیشگیری از بیماری‌های خوش‌خیم و بدخیم پستان دارد. به عبارتی، شیردهی نوعی سرمایه‌گذاری سلامت برای مادر و کودک به شمار می‌رود.

این متخصص زنان و زایمان در پایان خاطرنشان کرد: نکته مهم آن است که اگر بارداری و شیردهی در سنین طلایی ۲۰ تا ۳۵ سالگی اتفاق بیفتد، تأثیرات محافظتی آن بر سلامت جسمی و روانی مادر به مراتب بیشتر خواهد بود.

دکتر برات با تأکید بر اهمیت آگاهی بانوان از نقش سبک زندگی سالم در پیشگیری از بیماری‌ها افزود: تغذیه مناسب، فعالیت بدنی منظم، پرهیز از استرس و انجام معاینات دوره‌ای از اصولی هستند که در کنار بارداری و شیردهی می‌توانند تضمین‌کننده سلامت پایدار زنان باشند.