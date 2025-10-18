به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ با بیان این که عملیات فوق در مدت سه هفته و با تلاش نیرو‌های فنی بخش جوشکاری واحد مکانیک این شرکت به انجام رسید، گفت: دریچه‌های قبلی از نوع نیرپیک بودند که در برخی مواقع با مشکل در قطع کامل جریان، با سختی در مانور و هزینه‌های بالای تعمیرات روبه‌رو بودیم. در مقابل، دریچه‌های جدید از نوع اسلایدی با طراحی ساده‌تر، عملکرد مطمئن‌تر، ایمنی بیشتر و نگهداری آسان‌تر، جایگزین آنها شده‌اند.

حسین فرهنگ با اشاره به بهبود شرایط بهره‌برداری بیان کرد: دریچه‌های جدید به دلیل ساختار مکانیکی ساده‌تر، امکان مانور سریع‌تر و آسانتر، ایمنی بالاتر جهت بهره برداری و همچنین تعمیر آسان‌تر را برای واحد تعمیرات فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: تمام مراحل طراحی، ساخت، رنگ‌آمیزی و نصب این دریچه‌ها توسط نیرو‌های متخصص شرکت و با نظارت کارشناسان معاونت شبکه‌های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان انجام شده که علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، باعث ارتقای توان فنی داخلی نیز شده است.