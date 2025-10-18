طرح وارنیش فلورایدتراپی و پویش ملی سلامت دهان و دندان در مدارس ابتدایی شهرستان کبودراهنگ در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این طرح دانش آموزان با سلامت دهان و دندان و نحوه صحیح مسواک زدن آشنا می‌شوند.

طبق نظر کارشناسان دهان و دندان کودکان باید در سنین کودکی وارنیش فلورایدتراپی را انجام دهند تا دندان ها استحکام لازم را داشته باشند و در موقع رویش دندان شش باید فیشورسیلانت انجام دهند.

طرح وارنیش تراپی در دو مرحله طی سال برای بیش از ۱۸ هزار دانش آموز شهرستان کبودراهنگ انجام می شود.