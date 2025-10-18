به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مرحله دوم لیگ برتر «دوچرخه سواری جاده» بزرگسالان ایران در شهرستان جلفا از توابع آذربایجان شرقی برگزار شد که تیم فولادمبارکه سپاهان پس از برگزاری مرحله دوم با کسب ۸۸۸ امتیاز، بالاتر از تیم‌های دانشگاه آزاد تبریز و ملوان بندر انزلی صدرنشین شد.

تیم سپاهان در مرحله دوم لیگ برتر توسط امیرحسین فهیم در رشته «کریتریوم» و رامیار قوامی در رشته استقامت جاده به مدال نقره دست یافت، رکابزنان سپاهان در رشته «تایم تریل تیمی» نیز در جایگاه دوم قرار گرفتند تا در نهایت بتوانند صدر جدول را تصاحب کنند.

طلایی پوشان در مرحله دوم لیگ با ترکیب حسین عسکری، مهدی ناطقی، حسین علیزاده، امیرحسین جمشیدیان، امیرحسین فهیم، رامیار قوامی و نیما ناطقی به سرمربیگری حامد جنت و مربیگری یاسر رضوانی به رقابت با حریفان پرداختند.

در پایان این مرحله، علیزاده دیگر رکابزن ما نیز موفق شد «پیراهن امتیازی» را بر تن کند.

لیگ برتر دوچرخه سواری جاده متشکل از سه مرحله است که هر کدام از مراحل بخش‌های مختلفی از جمله کریتریوم، تایم تریل انفرادی، تیمی و استقامت جاده دارد، مرحله سوم رقابت‌ها اوایل آبان برگزار خواهد شد و در نهایت با احتساب مجموع امتیاز‌ها و مدال‌ها، جام قهرمانی به تیم اول اهدا خواهد شد.