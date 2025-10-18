رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: با راهنمایی و مشاوره تلفنی کارشناس ارتباطات اورژانس این شهرستان، یک مادر باردار توانست در مسیر انتقال به مرکز درمانی، نوزاد خود را به سلامت به دنیا بیاورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، رضا معمارزاده افزود: صبح امروز شنبه (۲۶ مهر ماه)، تماس تلفنی از سوی خانواده یک مادر باردار با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ دزفول برقرار شد که بلافاصله کارشناس ارتباطات این مرکز، ضمن حفظ آرامش خانواده و انجام ارزیابی اولیه از وضعیت مادر، آموزش‌های لازم برای زایمان ایمن را به‌صورت گام‌به‌گام ارائه کرد.

وی افزود: همزمان با ارائه مشاوره تلفنی، یک دستگاه آمبولانس نیز بلافاصله به محل اعزام شد و در میانه مسیر، مادر و نوزاد تازه متولدشده را تحویل گرفت. پس از انجام مراقبت‌های اولیه، مادر و نوزاد به مرکز درمانی زنان و زایمان حضرت زینب (س) دزفول منتقل شدند.

معمارزاده با تقدیر از عملکرد دقیق و مسئولانه خانم دلجومنش کارشناس اورژانس ۱۱۵ دزفول که انجام این کار مشاوره را انجام داده بود، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارتباطات اورژانس دزفول با تکیه بر دانش، مهارت و تجربه خود، از طریق مشاوره‌های تلفنی، نقش مؤثری در نجات جان شهروندان دارند.