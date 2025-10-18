به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی مبارکی، مدیرکل دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر، با صدور حکمی از سوی علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی، به عنوان مسئول راه‌اندازی آزمایشگاه ملی ساماندهی حل مسائل اولویت دار با بهره‌گیری از دانش (سحاب) در جهاددانشگاهی منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:

انتظار می‌رود با بهره گیری از ظرفیت‌های علمی و اجرایی جهاددانشگاهی، نهاد‌های سیاست گذار و اندیشمندان این حوزه، در مسیر کاربست پژوهش‌های علوم انسانی، فرآیند قانونی تشکیل آن آزمایشگاه را پیگیری و اقدام لازم جهت راه اندازی آن به عمل آورید.

وی سابقه فعالیت به عنوان معاون پژوهشی جهاددانشگاهی استان مرکزی را در کارنامه خود دارد.