۱۰ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی به شهرها و روستاهای استان خوزستان پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل امور مالیاتی خوزستان گفت:
بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی و مالیات در نیمه نخست امسال بین شهرداریها، دهیاریها، مناطق عشایری و حوزه سلامت استان خوزستان توزیع شد. علی خورشیدی افزود: از این مبلغ، بیش از شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به شهرداریها، یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به دهیاریها، بیش از ۲۰۰ میلیارد به روستاهای فاقد دهیاری و ۱۵۵ میلیارد به مناطق عشایری اختصاص یافته است. این منابع برای توسعه حملونقل عمومی، بهبود فضای سبز شهری، ساماندهی پسماندها و کاهش آلودگی هوا هزینه میشود. بر اساس آخرین آمار محیط زیست کشور، ۲۲۶ واحد صنعتی و تولیدی خوزستان مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند که این عوارض پس از اخذ، بر اساس شدت آلایندگی ناشی از آن صنایع و قدر مطلق جمعیت در استان، توزیع میشوند.