پخش زنده
امروز: -
احمد مالک جمعه، دانشجوی بینالملل دانشگاه شهید چمران اهواز با راهنمایی دکتر صدیقه عظیمی، دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی این دانشگاه، موفق به کشف گونه جدیدی از نماتدها و ثبت آن در جهان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،نماتدهای انگل گیاهی، گروهی از جانوران هستند که با محصولات کشاورزی مهم در ارتباط بوده و یکی از عوامل تهدید امنیت غذایی در سطح جهان محسوب میشوند.
در بررسی «نماتدهای انگل گیاهی» در کشور عراق (استان میسان) که در پی انجام رساله دکتری احمد مالک جمعه، دانشجوی رشته «بیماریشناسی گیاهی» انجام شد، گونهای جدید از «نماتدها» برای دنیای علم کشف شد که با نام «Criconemoides iraqicus» نامگذاری شده است. گونه مذکور نخستین گونه نماتدی است که از کشور عراق توصیف شده است.
نام این گونه در بانک دادههای علوم جانوری «ZooBank» و توالیهای مربوط به بررسی مولکولی آن در بانک ژن «GenBank» به ثبت رسیده است و مقاله مربوط به توصیف این گونه در مجله «Journal of Nematology» که متعلق به انجمن نماتدشناسان آمریکا بوده به نشانی https://reference-global.com/article/۱۰.۲۴۷۸/jofnem-۲۰۲۵-۰۰۴۶ قابل دسترس است.