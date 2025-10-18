پخش زنده
رئیس عقیدتی سیاسی فراجا استان همدان گفت: علاقمندان به شرکت در همایش تخصصی نهجالبلاغه تا ۱۰ آبانماه فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجتالاسلام و المسلمین محمدحسن شعبانعلی افزود: جایگاه نهجالبلاغه در آموزههای اسلامی و سیره بزرگان و شهدا، آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهجالبلاغه بر ارتقای فرهنگ سازمانی فراجا، الگوی مدیریت و فرماندهی پلیس تراز انقلاب اسلامی در نهجالبلاغه، الزامات و راهکارهای ترویج نهجالبلاغه در مجموعه انتظامی از جمله محورهای برگزاری این همایش است.
او تصریح کرد: علاقمندان میتوانند آثار فرهنگی، ادبی و هنری خود در قالب فیلم کوتاه، مقالهنویسی، شعر، سرود و نقاشی را به این همایش ارسال کنند.
رئیس عقیدتی سیاسی فراجا استان همدان گفت: علاقمندان به شرکت در این همایش میتوانند آثار خود را از طریق پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۳۷۸۴۵۶۴۴۹ ارسال کنند و برای ارتباط با دبیرخانه همایش با شماره ۰۸۱۲۱۸۲۲۰۴۱ تماس بگیرند.