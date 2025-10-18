به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای امسال به مناسبت هفته تربیت بدنی در مدارس مختلف استان آغاز شده و فرصتی برای رقابت سالم ورزشی دانش آموزان دختر و پسر را فراهم کرده است. قرار است این رقابت‌ها تا پایان سال تحصیلی در ۶ هزار مدرسه استان برگزار شود.

دانش آموزان بااستعداد و دارای مهارت ورزشی در رشته‌های مختلف تیمی و انفرادی در قالب این رویداد به رقابت پرداخته و شور و نشاط بی نظیری به مدارس و فضای دوستانه بین دانش آموزان می‌دهد.

اسفندیار صادقی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در مراسم افتتاح المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای استان که در دبیرستان دخترانه فرزانگان تبریز برگزار شد،اظهار کرد: هفته تربیت بدنی، شروعی دوباره برای بازگشت دانش آموزان به عرصه رقابت‌ها و فعالیت‌های ورزشی است و هرچقدر نشاط و پویایی در مدرسه بیشتر باشد، به همان اندازه به اهداف آمورشی نزدیک‌تر می‌شویم.

وی تاکید کرد: المپیاد‌های ورزشی درون مدرسه‌ای فقط یک رقابت نیست، بلکه جشن بزرگی برای ارتقا و تقویت انگیزه، اراده، پشتکار و اخلاق دانش آموزان است.

صادقی ادامه داد: این المپیاد ورزشی امروز در بیش از ۷۴۰ منطقه کشور و بیش از ۴۰ منطقه آذربایجان شرقی آغاز می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اظهار کرد: اعتقاد دارم که به اندازه ۱۶ میلیون دانش آموز کشور ۱۶ میلیون نوع استعداد در بین آنها وجود دارد که باید در مدرسه به دست معلمان به خصوص دبیران تربیت بدنی شکوفا شود.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اظهار کرد: امسال نزدیک به ۱۰۰ پروژه ورزشی در استان در دست اقدام داشتیم که بخشی از آنها افتتاح شده و مابقی تا پایان سال تکمیل می‌شود و برای هفته تربیت بدنی امسال نیز ۳۱ پروژه با اعتبار ۲۹ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.

جبرائیل منصور قربانی، معاون ورزش اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی نیز در این مراسم اظهار کرد: در تفاهمنامه و توافقات بین ادارات کل ورزش و آموزش و پرورش، برنامه‌هایی با هدف کشف استعداد‌های برتر و ایجاد نشاط بین آحاد مختلف جامعه به خصوص مدارس اجرا می‌شود.

وی افزود: از دانش آموزان منتخب در المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای، در ۵۳ هیات ورزشی استان و ۸۴۵ هیات شهرستانی بهره می‌گیریم و تلاش داریم این استعداد‌های نهفته را از بالقوه به بالفعل تبدیل کنیم.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نیز از برگزاری المپیاد درون مدرسه‌ای در ۷۳۷ مدرسه پایلوت کشور خبر داد و گفت: امروز یک مدرسه از هر ۴۰ ناحیه و منطقه استان مان در آذربایجان شرقی نیز به تبع برنامه کشوری، میزبان آئین افتتاحیه این برنامه هستند.

سارا موسوی فرید یادآوری کرد: المپیاد درون مدرسه‌ای در طول سال در ۶ هزار مدرسه استان و آئین اختتامیه آن با معرفی نفرات برتر در بیستم اردیبهشت ماه سال بعد، برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های کلان وزارت در خصوص نقش و اهمیت تربیت بدنی در سال تحصیلی جدید، این المپیاد با اهمیت پررنگ‌تری پیاده و در تمامی مدارس کشور حتی مدارسی با یک تا پنج دانش‌آموز نیز اجرا خواهد شد.