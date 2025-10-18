پخش زنده
پلنگ ایرانی برای نخستینبار توسط دوربینهای تلهای در پارک ملی قطرویه نی ریز به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل حفاظت محیطزیست فارس گفت: پس از سالها بیخبری از وضعیت پراکنش پلنگ ایرانی در پارک ملی قطرویه، برای نخستینبار تصاویری از این گونه ارزشمند توسط دوربینهای تلهای در این منطقه به ثبت رسید.
لیلا تاجگردون افزود: ثبت حضور پلنگ ایرانی در پارک ملی قطرویه پس از سالها، نشانهای امیدبخش از پویایی این زیستگاه است. این ثبت حاصل تلاش مستمر محیطبانان پرتلاش منطقه در اجرای طرح پایش گوشتخواران منطقه است.
او ادامه داد: پیش از این، پارک ملی قطرویه یکی از دو نقطه در استان فارس بود که حضور پلنگ در آن بهطور قطعی تأیید نشده بود و ثبت اخیر، ارزش حفاظتی این منطقه را بیش از پیش نمایان میکند.
تاجگردون بیان کرد: پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظتشده بهرامگور زیستگاه گونه در معرض انقراض گورخر آسیایی و از بی نظیرترین زیستگاههای حیات وحش ایران است.
مدیر کل حفاظت محیطزیست فارس گفت: در برنامه پایش گوشتخواران پارک ملی قطرویه که توسط محیطبانان این منطقه در حال انجام است، تصاویر گونههای دیگری از جمله کفتار راهراه و شاهروباه نیز توسط دوربینهای تلهای به ثبت رسیده است.